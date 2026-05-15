Легенда ЦСКА объяснил, почему Челестини уволили так поздно

Легенда московского ЦСКА бывший нападающий Валерий Масалитин, который становился в составе красно-синих победителем последнего чемпионата СССР и обладателем последнего Кубка СССР, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему, несмотря на откровенно провальную игру команды весной, главный тренер Фабио Челестини был уволен только за три матча до конца сезона.

«Нужно смотреть, во-первых, контракт. Все, естественно, упиралось в неустойку. И неустойку не только главного тренера, а еще девяти человек, которые находятся в штабе тренеров. Девять человек! И получается, что по десяти людям ты как-то должен согласовать эту неустойку. Пойдет на это руководство? Это же не один человек платит, нужно согласовывать. А так решение, естественно, напрашивалось, ситуация была уже провалена в чемпионате. Единственным шансом оставался матч со «Спартаком» в Кубке», — считает Масалитин.

ЦСКА отправил Челестини в отставку перед финалом Пути РПЛ Кубка России против московского «Спартака», назначив исполняющим обязанности главного тренера бывшего наставника молодежной команды клуба Дмитрия Игдисамова. Под его руководством армейцы уступили «Спартаку» (0:1) и вылетели из Кубка, но одержали волевую победу в предпоследнем туре чемпионата над аутсайдером «Пари НН» (2:1) благодаря передаче и голу вышедшего на замену 18-летнего Имрана Фирова.

Ранее защитник ЦСКА Мойзес досрочно завершил сезон из-за травмы.