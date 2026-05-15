Футболист ЦСКА Мойзеса признан лучшим левым защитником Кубка России

Игрока ЦСКА Мойзеса признали лучшим левым защитником Кубка России в сезоне
Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес признан лучшим левым защитником Кубка России в сезоне-2025/26. Об этом сообщается в Telegram-канале турнира.

По итогам опроса болельщиков Мойзес опередил двух конкурентов: уругвайца Лукаса Оласу из «Краснодара» и Романа Зобнина, выступающего за «Спартак».

31-летний защитник перешел в ЦСКА летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами.

11 мая ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок нижегородцев Даниил Лесовой на 44-й минуте. Армейцы сумели сравнять на 89-й минуте, отличился Данила Козлов. А уже через две минуты Имран Фиров вывел ЦСКА вперед, забив в своем дебютном матче РПЛ.

В турнирной таблице РПЛ команда идет на пятом месте, набрав 48 очков. В заключительном туре РПЛ армейский клуб на домашнем стадионе примет московский «Локомотив». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

Ранее Мойзес досрочно завершил сезон из-за травмы.

 
