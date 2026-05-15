Неймар получил итальянское гражданство

Бразильский футболист «Сантоса» Неймар получил гражданство Италии. Об этом сообщил журналист Николо Скира в соцсети X.

«С сегодняшнего дня Неймар официально является гражданином Италии. Он получил итальянское гражданство в том числе благодаря поддержке юридической фирмы Эмилиано Нитти», — написал Скира.

34-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах.

Неймар, выступающий за «Сантос», в конце 2025 года получил травму мениска левого колена, из-за чего пропустил концовку сезона. В начале 2026 года бразилец столкнулся с рецидивами, включая проблемы с подколенным сухожилием и бедром.

28 января 2025 года стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром, куда он перешел из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. Также игрок выступал за «Барселону», в составе которой выиграл Лигу чемпионов.

Ранее Неймар устроил потасовку с сыном Робиньо на тренировке.