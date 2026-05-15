Российских борцов допустили до соревнований с флагом и гимном

Российских борцов вернули на международные соревнования с флагом и гимном
Владислав Воднев/РИА Новости

Российских и белорусских борцов допустили к международным соревнованиям под национальным флагом и гимном. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение допустить российских спортсменов к своим международным соревнованиям без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Наши борцы смогут выступать в составе сборной под национальным флагом и с гимном», — написал Дегтярев.

Российские борцы будут обозначаться в протоколах аббревиатурой RUS, белорусские — BLR. В случае завоевания золотых медалей на церемониях награждения будут исполняться гимны соответствующих стран.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал федерациям отстранить российских и белорусских атлетов. Однако некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

Ранее россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе.

 
