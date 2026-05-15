Первая шайба Демидова в Кубке Стэнли помогла «Монреалю» одержать победу

«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Баффало Сейбрз» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в Баффало и завершилась со счетом 6:3.

В составе «Монреаля» шайбы забросили Коул Кофилд, Александр Тексье, Джош Андерсон, Джейк Эванс, Ник Сузуки и Иван Демидов. У «Баффало» отличились Джейсон Цукер, Джош Доан и Конста Хелениус.

Российский нападающий Иван Демидов также отдал голевую передачу и был признан третьей звездой матча. Для 20-летнего форварда этот гол стал первым в карьере в розыгрышах Кубка Стэнли. Всего в текущем плей-офф на счету Демидова 6 очков (1 гол + 5 передач) в 12 матчах.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Монреаля». Шестой матч состоится в ночь на 17 мая в Монреале.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приven участия в мировом первенстве 2026 года, которое состоится с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее лучший снайпер сезона КХЛ подписал контракт с «Чикаго».