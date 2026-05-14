«Немного не повезло»: Медведев о выходе в полуфинал «Мастерса» в Риме

Remo Casilli/Reuters

Первая ракетка России Даниил Медведев в интервью на корте высказался о победе над испанцем Мартином Ландалусе и выходе в полуфинал «Мастерса» в Риме.

«Третий сет был действительно на очень высоком уровне. Особенно в конце. Мне показалось, что мне немного не повезло, и я мог бы быть более решительным, чтобы забрать победу раньше. Но мне нравится, как я играл. С нетерпением жду продолжения», — сказал Медведев.

Четвертьфинальная встреча продолжалась 2 часа 23 минуты и завершилась со счетом 1:6, 6:4, 7:5. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Медведев дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырнадцати.

В полуфинале Медведев встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

