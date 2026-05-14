«Вдвойне приятно»: Сафонов о победе «ПСЖ» в чемпионате Франции

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале рассказал о планах команды после победы над «Лансом» в матче 29-го тура Лиги 1.

«Вдвойне приятно, что именно этой победой мы оформили чемпионство в Лиге 1. Для меня это уже второй трофей из двух возможных за время пребывания во Франции. Надеюсь, дальше будет только больше. Но сезон для нас еще не закончен. Впереди дерби против ФК Париж, а затем подготовка и сам финал Лиги чемпионов», — написал Сафонов.

13 мая «ПСЖ» одержал победу над «Лансом» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Лансе и завершилась со счетом 2:0. Счет открыл на 29-й минуте нападающий Хвича Кварацхелия. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму окончательный результат установил Ибрагим Мбайе. Сафонов сделал восемь сейвов. Для него эта встреча стала 25-й в текущем чемпионате Франции.

Эта победа помогла «ПСЖ» досрочно выиграть чемпионат.

Для 27-летнего вратаря это второй чемпионский титул в составе парижского клуба. Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года.

Ранее в Госдуме оценили успех Сафонова в «ПСЖ».