Медведев пробился в полуфинал «Мастерса» в Риме

Первая ракетка России Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме.

В четвертьфинале Медведев одержал тяжелую победу над испанцем Мартином Ландалусе. Матч длился 2 часа 23 минуты и завершился со счетом 1:6, 6:4, 7:5. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

За матч Медведев дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырнадцати.

В полуфинале Медведев встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Это будет их 12-я очная встреча.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

Ранее Андрей Рублев вылетел с «Мастерса», проиграв Синнеру.