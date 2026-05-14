Сборная Ирана может пропустить ЧМ-2026 из-за визовых проблем

Президента Иранской футбольной федерации Мехди Тадж заявил, что участие национальной команды в финальной стадии чемпионата мира 2026 года может не состояться, передает RMC Sport.

Причиной стала затянувшаяся процедура оформления виз в США — ни один участник сборной не получил разрешение на въезд.

Тадж выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и анонсировал встречу с представителями Международной федерации футбола (ФИФА) в ближайшие дни. На переговорах он намерен потребовать четких гарантий оперативного решения визового вопроса. Если проблему не удастся урегулировать, участие Ирана в турнире может быть сорвано.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иран квалифицировался на ЧМ-2026, сыграв вничью 2:2 с Узбекистаном и попав в группу G, где национальная команда должна встретиться со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Все три матча команды должны пройти на территории США.

