Лучший снайпер сезона КХЛ подписал контракт с «Чикаго»

Российский нападающий Роман Канцеров заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение рассчитано на 3 года с годовой зарплатой 1,075 миллиона долларов. Контракт вступит в силу с сезона-2026/27 и будет действовать до конца сезона-2028/29.

Ранее Канцеров расторг контракт с магнитогорским «Металлургом». За уральским клубом останутся права на хоккеиста в случае его возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

Канцеров — воспитанник «Металлурга». В минувшем регулярном чемпионате форвард набрал 64 очка (36 голов + 28 передач) в 63 матчах.

В плей-офф «Металлург» дошел до полуфинала, где уступил «Ак Барсу» со счетом 1-4. На счету Канцерова 8 очков (4+4) в 15 встречах. Ранее, в 2024 году, он помог команде выиграть Кубок Гагарина. На драфте НХЛ-2023 «Чикаго» выбрал нападающего во втором раунде под 44-м номером.

