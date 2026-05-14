«Не помню ни одной»: Роднина о программах Валиевой

Роднина заявила, что не помнит ни одной программы Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не может назвать программы российской фигуристки Камилы Валиевой шедевром. Ее слова передает РИА Новости.

«Честно скажу, не помню ни одной. Возможно, потому, что очень давно ее не видели. Но это все-таки не искусство, а всего лишь спортивные программы. Да, они могут быть интересными, талантливыми, но шедевр — это слишком громко», — сказала Роднина.

Камила Валиева является серебряным призером чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период. Срок отстранения истек 25 декабря 2025 года.

21 марта 2026 года на Кубке Первого канала она впервые после дисквалификации вышла на лед с короткой программой, предприняв попытку четверного тулупа, но упала и получила 70,00 балла.

Ранее стало известно о сотрудничестве Валиевой с лучшим хореографом мира.