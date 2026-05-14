Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Спорт

«Он был чертовски крутым»: Стрикленд оценил поведение Чимаева во время боев

Чемпион UFC Стрикленд назвал Чимаева крутым бойцом
John Jones-Imagn Images/Reuters

Новый чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд после титульного боя высоко оценил представляющего ОАЭ Хамзата Чимаева, передает Full Mount MMA.

«Знаете ли, я болтаю всякое дерьмо, но этот парень был чертовски крутым чемпионом. Он выходит на эти поединки с огромной гордостью, так что ему следует отдать честь. Хамзат — настоящий мужик. В конце концов, надо продавать бои», — сказал Стрикленд.

Поединок продлился все пять раундов. Судьи отдали победу Стрикленду раздельным решением: 48-47, 47-48, 48-47. Американский боец стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Чимаев, представляющий ОАЭ, не сумел защитить титул в первый раз.

В активе Чимаева теперь 16 боев в ММА. Поражение от Стрикленда стало первым в его карьере — до этого он выигрывал все встречи. У Стрикленда 31 победа и 7 поражений.

В 2025 году Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса Дю Плесси и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева привела в восторг Конора Макгрегора. В предыдущем поединке Шон Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса.

Ранее стало известно, сколько заработали Чимаев и Стрикленд за титульный бой.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!