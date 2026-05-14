«Он был чертовски крутым»: Стрикленд оценил поведение Чимаева во время боев

Новый чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд после титульного боя высоко оценил представляющего ОАЭ Хамзата Чимаева, передает Full Mount MMA.

«Знаете ли, я болтаю всякое дерьмо, но этот парень был чертовски крутым чемпионом. Он выходит на эти поединки с огромной гордостью, так что ему следует отдать честь. Хамзат — настоящий мужик. В конце концов, надо продавать бои», — сказал Стрикленд.

Поединок продлился все пять раундов. Судьи отдали победу Стрикленду раздельным решением: 48-47, 47-48, 48-47. Американский боец стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Чимаев, представляющий ОАЭ, не сумел защитить титул в первый раз.

В активе Чимаева теперь 16 боев в ММА. Поражение от Стрикленда стало первым в его карьере — до этого он выигрывал все встречи. У Стрикленда 31 победа и 7 поражений.

В 2025 году Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса Дю Плесси и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева привела в восторг Конора Макгрегора. В предыдущем поединке Шон Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса.

Ранее стало известно, сколько заработали Чимаев и Стрикленд за титульный бой.