Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе

Российская спортсменка Дарья Масленникова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе среди юниоров не старше 17 лет.
Масленникова выступала в весовой категории до 43 килограммов. В финальном поединке она победила представительницу Румынии Валию Харсан.
Кроме нее, еще две россиянки стали обладательницами бронзовых наград. Мария Грищук заняла третье место в весовой категории до 65 килограммов, а Карина Музалевская — в категории до 73 килограммов.
Российские борцы получили право выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW) вместо статуса нейтральных спортсменов (AIN). На прошедшем в Загребе чемпионате мира российская сборная завоевала 11 медалей — одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых.
В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал федерациям отстранить российских и белорусских атлетов. Однако некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.
Ранее россиянин Ибрагим Кадиев завоевал золото на чемпионате Европы.