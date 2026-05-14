Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе

Россиянка Масленникова завоевала золото чемпионата Европы по борьбе до 17 лет
Российская спортсменка Дарья Масленникова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе среди юниоров не старше 17 лет.

Масленникова выступала в весовой категории до 43 килограммов. В финальном поединке она победила представительницу Румынии Валию Харсан.

Кроме нее, еще две россиянки стали обладательницами бронзовых наград. Мария Грищук заняла третье место в весовой категории до 65 килограммов, а Карина Музалевская — в категории до 73 килограммов.

Российские борцы получили право выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW) вместо статуса нейтральных спортсменов (AIN). На прошедшем в Загребе чемпионате мира российская сборная завоевала 11 медалей — одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал федерациям отстранить российских и белорусских атлетов. Однако некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

Ранее россиянин Ибрагим Кадиев завоевал золото на чемпионате Европы.

 
