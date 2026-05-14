Вратарь «Пари НН» получил огромный штраф за оскорбление фанатов

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал вратаря и капитана «Пари НН» Никиту Медведева после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА. Об этом сказано на сайте РФС.

Наказание вынесли за оскорбительные высказывания в адрес болельщиков после матча 29-го тура. Сумма штрафа составила на 300 тысяч рублей.

В игре против ЦСКА на стадионе появился баннер, посвященный бывшему наставнику нижегородцев Алексею Шпилевскому, с надписью «Наш тренер! Мы с тобой!». По окончании встречи Никита Медведев в грубой форме отметил, что этот плакат заставил его «чуть с ума не сойти» и что подобные болельщики не должны посещать матчи.

Матч состоялся в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене» и завершился победой гостей со счетом 2:1.

После этой игры ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы. «Пари НН» с 22 баллами остается в зоне вылета — на предпоследнем месте. Все встречи заключительного 30-го тура РПЛ стартуют синхронно 17 мая в 18:00 по московскому времени.

Ранее Медведев пообещал болельщикам поездку в Казань.