«Бесполезным оказался»: Семин об игроке «Зенита»

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал ошибкой подписание «Зенитом» нападающего Джона Дурана. Его слова передает «Советский спорт».

«Дуран ничем не запомнился. Он запомнился только тем, что мало работал на футбольном поле и был безразличен к результату. Его приглашение — это ошибка, бесполезный игрок оказался, на него потрачено время и деньги, а КПД очень низкое», — заявил Семин.

9 февраля 2026 года петербургский «Зенит» официально объявил об аренде колумбийского нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана. Срок соглашения — до конца июня 2026 года. За время выступлений в составе команды футболист провел девять матчей и отличился дважды.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее Джон Дуран покинул расположение «Зенита».