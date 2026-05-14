«Видимо, немного постановщиков»: Тарасова поделилась ожиданиями от работы Валиевой с Ришо

Тарасова о работе Валиевой с Ришо: хотим, чтобы она была по-новому красивой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что признанный лучшим тренером мира Бенуа Ришо будет заниматься постановкой программы для Камилы Валиевой. Ее слова передает РИА Новости.

«Видимо, не так много постановщиков, поэтому выбирают Ришо. Спортсмены доверяют Бенуа. Все мы хотим, чтобы Камила вышла и была по-новому красивой, с интересной хореографией, технически абсолютной. Хочется посмотреть что-то новое, тем более ее возможности позволяют это сделать», — сказала Тарасова.

Камила Валиева является чемпионкой Европы (2022), серебряным призером чемпионата России (2021) и олимпийской чемпионкой в командном турнире (Пекин). Решением CAS от января 2024 года она была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, получив четырёхлетний бан с лишением всех наград за этот период. Срок дисквалификации истек 25 декабря 2025 года.

Ришо в 2024 году был признан ISU лучшим хореографом мира. Он сотрудничает с ведущими фигуристами, включая двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа. В прошлом сезоне он поставил программы россиянам: произвольный танец Кагановской и Некрасову, а также произвольную программу Муравьевой.

Ранее Виктория Синицина заявила, что Валиева способна вернуться в свою лучшую форму.