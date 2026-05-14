Лучший хореограф мира поставит программу Валиевой

Jasper Jacobs/Global Look Press

Французский хореограф Бенуа Ришо займется постановкой программы для фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Ришо уже находится в России и в настоящий момент ведет обсуждение того, над какой именно программой будет работать. Он перенес свой вылет из страны из-за работы с Валиевой.

Камила Валиева является серебряным призером чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период. Срок отстранения истек 25 декабря 2025 года.

Ришо в 2024 году был признан ISU лучшим хореографом мира. Он сотрудничает с ведущими фигуристами, включая двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа. В прошлом сезоне он поставил программы россиянам: произвольный танец Кагановской и Некрасову, а также произвольную программу Муравьевой.

В новом сезоне Ришо вновь займется программами Кагановской и Некрасова, а также будет работать с Александрой Трусовой.

Ранее Ришо высказался о работе на территории России.

 
