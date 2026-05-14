Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Спорт

В Иране раскритиковали отстранение сборной России от ЧМ-2026

Посол Ирана раскритиковал отстранение сборной России от ЧМ-2026
Алексей Филиппов/РИА Новости

Посол Ирана в Португалии Маджид Тафреши резко высказался о попытках не допустить сборную Ирана к чемпионату мира 2026 года, упомянув положение России. Его слова передает A Bola.

«Это был бы самый жестокий способ политизировать футбол, и тогда спорт потерял бы всякое доверие к себе. Так нельзя делать. Я даже считаю действия ФИФА в отношении России непонятными», — заявил Тафреши.

Ранее спецпосланник президента США Паоло Дзамполли предложил заменить Иран на сборную Италии в финальной стадии турнира. В ответ на это глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что иранская команда выступит на турнире.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иран квалифицировался на ЧМ-2026, сыграв вничью 2:2 с Узбекистаном и попав в группу G, где национальная команда должна встретиться со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отстранение России не оправдало себя, и вопрос о возвращении российских команд необходимо пересмотреть. Однако позже The Times сообщило, что совет ФИФА не станет рассматривать допуск россиян, опасаясь давления со стороны европейских стран.

Ранее в Иране выдвинули ряд условий по поводу участия в ЧМ-2026.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!