«Путь к алкоголизму»: Милонов объяснил, почему Рублев не видел смысла и радости жизни

Слова теннисиста Андрея Рублева о том, что он не видел смысла и радости в жизни, связано с тем, что он живет вдали от родины. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, такое заявление является показательным для тех, кто отводит деньгам определяющую роль. Но при том, что у Рублева все есть, он несчастлив, и этому не помогают даже высокие строчки в рейтинге АТР.

«Это все потому, что живет черт знает где, шляется по съемным углам там на чужбине. Приехал бы в Россию и ездил бы отсюда на все турниры спокойно. Приезжал бы домой и отдыхал душой. А что там, в Испании? Хамон один, оливки низкосортные. Вино испанское тоже не самое лучшее.

И вообще это путь к алкоголизму. Пристраститься к хересу какому-то там и все пошло-поехало. И покатится карьера кубарем. Ракетки сдаст в ломбард и сопьется. В Россию-матушку надо возвращаться. Тут смысл жизни», — заявил Милонов.

Рублев признавался, что в определенный момент испытывал серьезные психологические проблемы и ощущал, что «достиг дна».

Ранее Рублев вылетел с «Мастерса», проиграв Синнеру.

 
