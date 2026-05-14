Синнер признался, что Рублева на пике формы сложно обыграть

Первая ракетка мира Янник Синнер после четвертьфинального матча «Мастерса» против Андрея Рублева заявил, что встреча была непростой. Его слова приводит The Tennis Letter.

«Очень сложные условия. Он очень опасный игрок: когда играет на пике своей формы, его очень трудно обыграть. Мне показалось, что мы оба сегодня сыграли не лучшим образом, — сказал Синнер.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Синнера. Для итальянца эта победа стала рекордной — 32-й подряд на турнирах серии «Мастерс».

В полуфинале Синнер сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Мартином Ландалусе. Рублёв завершил выступление на турнире.

Андрей Рублев является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой). Он выиграл 21 турнир ATP (17 в одиночном разряде) и дважды побеждал в командных соревнованиях — Кубке Дэвиса и Кубке ATP 2021 года в составе сборной России.

Ранее Рублев рассказал о психологических проблемах, с которыми столкнулся.