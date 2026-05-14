Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Спорт

Синнер признался, что Рублева на пике формы сложно обыграть

Синнер: Рублева на пике формы сложно обыграть
Andrew Couldridge/Reuters

Первая ракетка мира Янник Синнер после четвертьфинального матча «Мастерса» против Андрея Рублева заявил, что встреча была непростой. Его слова приводит The Tennis Letter.

«Очень сложные условия. Он очень опасный игрок: когда играет на пике своей формы, его очень трудно обыграть. Мне показалось, что мы оба сегодня сыграли не лучшим образом, — сказал Синнер.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Синнера. Для итальянца эта победа стала рекордной — 32-й подряд на турнирах серии «Мастерс».

В полуфинале Синнер сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Мартином Ландалусе. Рублёв завершил выступление на турнире.

Андрей Рублев является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой). Он выиграл 21 турнир ATP (17 в одиночном разряде) и дважды побеждал в командных соревнованиях — Кубке Дэвиса и Кубке ATP 2021 года в составе сборной России.

Ранее Рублев рассказал о психологических проблемах, с которыми столкнулся.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!