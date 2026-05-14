Российский тренер назвал фаворита в борьбе за бронзу РПЛ

Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что «Локомотив» является фаворитом в борьбе за бронзу Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Можно ли назвать «Спартак» фаворитом гонки за бронзу, ведь красно-белые в последнем туре играют с махачкалинским «Динамо», а «Локомотив» встретится с ЦСКА? Если отталкиваться от последнего матча, то махачкалинское «Динамо» сильнее ЦСКА. Ни в какие ворота не лезет то, что вытворяли армейцы в матче с «Пари НН». Недостроктурированность «Пари НН» обернулась бардаком в обороне на последних минутах. «Локомотив» таких вещей допускать не будет. Железнодорожники — команда другого уровня, чем «Пари НН». ЦСКА сейчас не тот, что был осенью, но у них все пропало весной. У «Локомотива» больше шансов обыграть ЦСКА, чем у «Спартака» обыграть махачкалинцев. «Динамо» отступать некуда, они борятся за место в РПЛ», — сказал Билялетдинов.

В турнирной таблице «Спартак» вернулся на четвертое место, набрав 51 балл. В заключительном туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени. Московский «Локомотив», идущий на третьем месте, набрал 53 очка. «Локомотив» в последнем туре сыграет с московским ЦСКА.

Ранее экс-футболист ЦСКА не исключил того, что «Спартак» не обыграет махачкалинское «Динамо».