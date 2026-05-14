Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Спорт

Российский тренер назвал фаворита в борьбе за бронзу РПЛ

Тренер Билялетдинов назвал «Локомотив» фаворитом в борьбе за бронзу РПЛ
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что «Локомотив» является фаворитом в борьбе за бронзу Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Можно ли назвать «Спартак» фаворитом гонки за бронзу, ведь красно-белые в последнем туре играют с махачкалинским «Динамо», а «Локомотив» встретится с ЦСКА? Если отталкиваться от последнего матча, то махачкалинское «Динамо» сильнее ЦСКА. Ни в какие ворота не лезет то, что вытворяли армейцы в матче с «Пари НН». Недостроктурированность «Пари НН» обернулась бардаком в обороне на последних минутах. «Локомотив» таких вещей допускать не будет. Железнодорожники — команда другого уровня, чем «Пари НН». ЦСКА сейчас не тот, что был осенью, но у них все пропало весной. У «Локомотива» больше шансов обыграть ЦСКА, чем у «Спартака» обыграть махачкалинцев. «Динамо» отступать некуда, они борятся за место в РПЛ», — сказал Билялетдинов.

В турнирной таблице «Спартак» вернулся на четвертое место, набрав 51 балл. В заключительном туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени. Московский «Локомотив», идущий на третьем месте, набрал 53 очка. «Локомотив» в последнем туре сыграет с московским ЦСКА.

Ранее экс-футболист ЦСКА не исключил того, что «Спартак» не обыграет махачкалинское «Динамо».

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!