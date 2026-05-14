Теннисист Рублев вылетел с «Мастерса», проиграв Синнеру

Jaimi Joy/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Риме на стадии четвертьфинала.

Его соперником был первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер. Встреча, которая длилась 1 час 33 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:4. Рублев один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех заработанных. На счету Синнера два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Синнер встретится с победителем противостояния Даниил Медведев (Россия) — Мартин Ландалус (Испания).

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Рублев рассказал о психологических проблемах, с которыми столкнулся.

 
