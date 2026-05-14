CAS провел закрытое заседание по делу российских биатлонистов

В Лозанне прошло закрытое заседание CAS по иску Союза биатлонистов России к IBU

Закрытое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по совместному иску Паралимпийского комитета России и Союза биатлонистов России (СБР) к Международному союзу биатлонистов (IBU) состоялось в Лозанне. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

«Слушания продлились около четырех часов. За это время арбитры CAS заслушали аргументы сторон, изучили представленные позиции и задали уточняющие вопросы участникам процесса», — указано в публикации.

Разбирательства касались недопуска российских спортсменов к международным соревнованиям, проводимым под эгидой IBU. Дата оглашения вердикта будет объявлена позже.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов отказался от ускоренной процедуры рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) по вопросу возвращения российских спортсменов. Соответственно, никто из биатлонистов сборной России не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпийские игры 2026 года. Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.

В конце марте 2026 года глава IBU Олле Далин заявил о нежелании возвращать российских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Это заявление он сделал во время визита на чемпионат Украины по биатлону.

Ранее в IBU заявили, что организация не контактирует с СБР.