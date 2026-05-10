Российская дзюдоистка завоевала золото на турнире Большого шлема

Российская дзюдоистка Элис Старцева завоевала золотую медаль на турнире Большого шлема в Астане.

Спортсменка выступала в весовой категории свыше 78 килограммов. В финальном поединке Старцева встретилась с представительницей Казахстана Камилой Берликаш и одержала победу.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

Ранее российский дзюдоист Аюб Блиев выиграл золото на турнире Большого шлема.