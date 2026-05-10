«Оренбург» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»

«Оренбург» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в матче на 23-й минуте оформил Евгений Болотов, его ассистентом выступил Ду Кейрос.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Алексей Сухой. В матче он показал пять желтых карточек, причем четыре из них — игрокам самарской команды.

В турнирной таблице национального первенства «Оренбург» занимает 11-е место, имея в активе 29 баллов. У «Крыльев Советов» такое же количество очков, команда расположилась на строчку ниже, уступая по дополнительным показателям. Лидирует в РПЛ «Краснодар», набравший 63 балла и еще не сыгравший матч 29-го тура.

В заключительном туре РПЛ оренбургская команда на выезде сыграет с «Краснодаром», а самарский клуб дома примет тольяттинский «Акрон». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что «Сочи» больше суток добирался на матч с «Зенитом».

 
