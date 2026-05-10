Российские каноисты выиграли еще одно золото на Кубке мира

Петров и Штыль завоевали золото в заплыве каноэ-двоек на 500 м на Кубке мира

Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль завоевали золотые медали на первом этапе Кубка мира в состязаниях двоек на дистанции 500 метров.

Они преодолели дистанцию за 1 минуту 35,90 секунды. Вторыми стали представители Италии, замкнули тройку сильнейших каноисты из Бразилии.

До этого Петрову присудили золото после фотофиниша на этапе Кубка мира. Петров победил на дистанции 1000 метров. Россиянин преодолел дистанцию за 3 минуты 41,47 секунд. Также золотую медаль было решено вручить чеху Фуксу, который показал одно время с Петровым.

Также Сергей Свинарев выиграл золото на дистанции 200 метров на этапе Кубка мира в Венгрии. Россиянин преодолел дистанцию за 38,05 секунды. Еще российские каноисты завоевали золотые медали в соревнованиях четверок на дистанции 500 метров.

Этап Кубка мира проходит в венгерском городе Сегед. Представители России выступают в нейтральном статусе. Этап Кубка мира в Венгрии является одним из ключевых в рамках недавно введенной системы олимпийской квалификации в гребле на байдарках и каноэ на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее чешский чемпион ОИ отказался выйти на награждение с Петровым.