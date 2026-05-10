Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Российский олимпийский чемпион хочет продать медаль ОИ за 100 млн

Олимпийский чемпион по гимнастике Аблязин начал продавать свои медали
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион по гимнастике Денис Аблязин начал распродавать медали. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Согласно опубликованной информации, на одной из платформ спортсмен торгует наградами не на прямую, а через супругу Викторию, ее данные указаны на сайте. Сделку она предлагает осуществить в банке, положив деньги на счет. Также из обязательных условий — подписать договор о неразглашении.

Речь идет о продаже медалей с Универсиады 2013 года — две серебряные и одна золотая награды. За них Аблязин хочет выручить 6 млн рублей. Речь также идет о продаже олимпийских медалей: цена за золото из Токио — 100 млн рублей, за серебро с ОИ — 30–50 млн, а за бронзу — 15.

Telegram-канал «Mash на спорте»

Как указано в публикации, со спортсменом попытались связаться, чтобы выяснить, почему он начал продавать медали, однако сделать этого не получилось.

Аблязин — олимпийский чемпион в командном многоборье (2020), шестикратный призер Олимпийских игр (2012, 2016 и 2020), чемпион мира 2014 года в вольных упражнениях и 2019 года в команде, многократный чемпион Европы и России, победитель Универсиады 2013 года в команде.

Ранее сменившая гражданство теннисистка Дарья Касаткина заявила, что хочет вернуться в Россию.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!