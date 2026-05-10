Российский олимпийский чемпион хочет продать медаль ОИ за 100 млн

Олимпийский чемпион по гимнастике Денис Аблязин начал распродавать медали. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Согласно опубликованной информации, на одной из платформ спортсмен торгует наградами не на прямую, а через супругу Викторию, ее данные указаны на сайте. Сделку она предлагает осуществить в банке, положив деньги на счет. Также из обязательных условий — подписать договор о неразглашении.

Речь идет о продаже медалей с Универсиады 2013 года — две серебряные и одна золотая награды. За них Аблязин хочет выручить 6 млн рублей. Речь также идет о продаже олимпийских медалей: цена за золото из Токио — 100 млн рублей, за серебро с ОИ — 30–50 млн, а за бронзу — 15.

Как указано в публикации, со спортсменом попытались связаться, чтобы выяснить, почему он начал продавать медали, однако сделать этого не получилось.

Аблязин — олимпийский чемпион в командном многоборье (2020), шестикратный призер Олимпийских игр (2012, 2016 и 2020), чемпион мира 2014 года в вольных упражнениях и 2019 года в команде, многократный чемпион Европы и России, победитель Универсиады 2013 года в команде.

