Стало известно, попал ли Сафонов в заявку «ПСЖ» на матч чемпионата Франции

Вратарь сборной России Матвей Сафонов включен в заявку «ПСЖ» на заключительный домашний матч сезона — против «Бреста» в чемпионате Франции. Информация об этом опубликована на официальном сайте клуба.

Заявка «ПСЖ»: Сафонов, Марин, Лорендон, Бералдо, Маркиньос, Забарный, Кварацхелия, Руис, Рамуш, Дембеле, Дуэ, Витинья, Кан Ин, Эрнандес, Маюлу, Дро, Баркола, Боли, Мбайе, Люсеа, Жоау Невеш.

Игра состоится 10 мая в Париже на стадионе «Парк де Пренс», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

До этого появилась информация, что Сафонов после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» стал испытывать боли в икроножных мышцах. Согласно опубликованной в СМИ информации, именно по этой причине Сафонов не сыграл в матче чемпионата Франции с «Лорьяном» и провел всего одну тренировку перед ответной игрой с «Баварией».

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

