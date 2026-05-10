Названа причина поражения Чимаева в титульном бою UFC

Бывший чемпион лиги АСА Магомедрасул Гасанов назвал предполагаемую причину поражения представляющего ОАЭ уроженца Чечни Хамзата Чимаева от Шона Стрикленда в титульном бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит Sport24.

«Когда знаешь этот спорт изнутри, когда сам являешься бойцом, понимаешь, что тяжелая весогонка не дала ему полностью восстановиться. Ты можешь весь тренировочный лагерь быть в форме, подходить к бою на высоком уровне, но все решается в последние сутки восстановления, в последнюю неделю», — указал он.

Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47). Таким образом, американский боец стал новым чемпионом промоушена в среднем весе, а Чимаев не справился со своей первой защитой титула UFC.

Теперь на счету представляющего ОАЭ бойца 16 поединков на уровне ММА, поражение от Стрикленда стало первым в его карьере, остальные бои завершались его победой. У Стрикленда в его карьере — 31 выигранный бой при семи поражениях.

В 2025 году году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора. В своем предыдущем бою Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса.

Ранее российский боец победил на турнире UFC 328.