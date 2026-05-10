Глава UFC объяснил поражение Чимаева в титульном бою

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на пресс-конференции поддержал судейское решение отдать победу американцу Шоу Стрикленду в бою с россиянином Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, на турнире под номером 328.

«Перед пятым раундом у меня было 2-2, а пятый, думаю, выиграл Стрикленд. Не удивило, что Хамзат не боролся? Помню, он рассказывал про свою стойку, а я недавно говорил, что он давно не бился в ударке. Плюс у него была жесткая весогонка», — подчеркнул он.

Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47). Таким образом, американский боец стал новым чемпионом промоушена в среднем весе, а Чимаев не справился со своей первой защитой титула UFC.

Теперь на счету представляющего ОАЭ бойца 16 поединков на уровне ММА, поражение от Стрикленда стало первым в его карьере, остальные бои завершались его победой. У Стрикленда в его карьере — 31 выигранный бой при семи поражениях.

В 2025 году году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора. В своем предыдущем бою Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса.

