Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Глава UFC объяснил поражение Чимаева в титульном бою

Глава UFC Уайт оценил поражение Чимаева от Стрикленда в титульном бою
John Jones-Imagn Images/Reuters

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на пресс-конференции поддержал судейское решение отдать победу американцу Шоу Стрикленду в бою с россиянином Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, на турнире под номером 328.

«Перед пятым раундом у меня было 2-2, а пятый, думаю, выиграл Стрикленд. Не удивило, что Хамзат не боролся? Помню, он рассказывал про свою стойку, а я недавно говорил, что он давно не бился в ударке. Плюс у него была жесткая весогонка», — подчеркнул он.

Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47). Таким образом, американский боец стал новым чемпионом промоушена в среднем весе, а Чимаев не справился со своей первой защитой титула UFC.

Теперь на счету представляющего ОАЭ бойца 16 поединков на уровне ММА, поражение от Стрикленда стало первым в его карьере, остальные бои завершались его победой. У Стрикленда в его карьере — 31 выигранный бой при семи поражениях.

В 2025 году году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора. В своем предыдущем бою Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса.

Ранее российский боец победил на турнире UFC 328.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!