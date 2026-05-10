Первая команда вышла в полуфинал Кубка Стэнли

«Каролина» выиграла серию у «Филадельфии» и вышла в 1/2 финала Кубка Стэнли
«Каролина Харрикейнз» стала первым участником финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Соперником команды была «Филадельфия Флайерз», а серию «Каролина» выиграла разгромно — 4:0.

В четвертом матче, который состоялся в ночь на 10 мая, «Каролина» одержала победу со счетом 3:2. В составе победившей команды голами отметились Джексон Блейк, оформивший дубль, и Логан Стэнковен. Российские хоккеисты Андрей Свечников и Александр Никишин в этой игре результативными действиями не отличились. За «Флайерз» шайбы забросили Тайсон Ферстер и Алекс Бамп. Российский нападающий Матвей Мичков участие в матче не принимал.

За выход в финал Кубка Стэнли «Каролина» сразится с победителем противостояния между «Баффало Сейбрз» и «Монреаль Канадиенс». В своей серии они провели пока только два матча, счет равный — 1-1.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». Команда, которая два года подряд побеждала в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз», в текущем сезоне не смогла выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

