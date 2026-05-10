Российский боец победил на турнире UFC 328

Российский боец Волков победил Кортес-Акосту на турнире UFC 328
Российский боец Александр Волков одержал победу над представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 328.

Поединок, который продлился все заявленные правилами три раунда, завершился победой представителя России единогласным решением судей — 30-27, 29-28, 29-28.

На счету Волкова, которому 37 лет, 40 побед и 11 поражений в поединках ММА. Он занимает вторую строчку в рейтинге тяжелого веса промоушена. Его соперник в своей карьере выиграл 20 поединков при трех поражениях. До боя с Волковым Кортес-Акоста шел на серию из трех побед подряд.

Главным событием вечера стал бой за титул UFC в среднем весе: российский боец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, проводил первую защиту против американца Шона Стрикленда. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47). Таким образом, американский боец стал новым чемпионом промоушена в среднем весе. а

Ранее Чимаева назвали «собакой из третьего мира».

 
