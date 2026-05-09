Клуб экс-нападающего ЦСКА Чалова вылетел из высшего дивизиона чемпионата Турции

«Кайсериспор» досрочно вылетел из высшего дивизиона чемпионата Турции по футболу — Суперлиги.

9 мая команда проиграла в матче 33-го тура «Аланьяспору» со счетом 1:3 и лишилась возможности сохранить прописку в Суперлиге. За команду выступают сразу три российских футболиста — нападающие Федор Чалов, Денис Макаров и Герман Онугха.

4 февраля нападающий перешел в турецкий «Кайсериспор» из греческого ПАОКа на правах аренды. Контракт действует до лета 2026 года, в то время как контракт с ПАОКом рассчитан до июня 2027 года.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа 2024 года. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы. С того момента Чалов провел 64 матча во всех турнирах и забил восемь мячей. Его контракт с греческой командой рассчитан до 2027 года.

13 ноября в СМИ появилась информация, что ЦСКА хочет вернуть футболиста. ЦСКА пока не выходил на прямые переговоры с греческим клубом, но рассматривают вариант с арендой игрока. Однако в итоге возвращения не произошло.

