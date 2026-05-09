907-й гол Месси принес «Интер Майами» победу

«Интер Майами» одержал победу над «Торонто» в МЛС.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто, Канада, завершилась с результатом 2:4. В составе победившей команды голами отметились Родриго Де Пауль, Луис Суарес, Серхио Регилон и Лионель Месси, который записал на свой счет две голевые передачи. Эмилио Аристисабаль в составе «Торонто» оформил дубль.

Для Месси гол в этом матче стал 907-м в карьере.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ». С 2023 года он выступает в составе американского «Интер Майами».

