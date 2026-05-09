Петиция за уход Мбаппе из «Реала» собрала 70 млн подписей

Уже более 70 млн человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»

Петиция болельщиков «Реала», в которой они требуют ухода французского нападающего Килиана Мбаппе из мадридского клуба, собрала 70 млн подписей. Об этом свидетельствуют данные на сайте mbappeout.replit.app.

Петиция была создана 5 мая.

Акция получила название «Мбаппе Out». Одной из причин недовольства стала поездка футболиста на остров Сардиния в компании актрисы Эстер Экспосито. Это произошло в момент, когда клуб вылетел из Лиги чемпионов и боролся с «Барселоной» в чемпионате Испании.

В конце апреля 2026 года у футболиста диагностировали травму полусухожильной мышцы левого бедра. Из-за повреждения он может пропустить оставшуюся часть сезона.

5 мая появились сообщения, что у нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе произошел конфликт с членом тренерского штаба команды. Согласно информации СМИ, инцидент произошел перед матчем с «Бетисом» (1:1), который состоялся 24 апреля. Мбаппе «гневно и оскорбительно» высказался в адрес сотрудника, который зафиксировал у футболиста офсайд в тренировочном матче.

Также сообщалось, что Мбаппе требует, чтобы клуб продал Винисиуса. Журналист Франсуа Галлардо отметил, что к президенту «Реала» Флорентину Пересу уже обратилась с подобной просьбой мать футболиста Мбаппе Файза Ламари. Если Винисиус останется в «Реале», Мбаппе покинет клуб.

