«Тело удерживало»: Соболенко о своем сенсационном поражении

Теннисистка Соболенко объяснила свое поражение на турнире WTA-1000 в Риме

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко постаралась объяснить свое поражение в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме от представительницы Румынии Сораны Кырсти. Ее слова приводит пресс-служба WTA.

«Есть ощущение, будто я не играла как следует от начала и до конца. Хорошо начала, но потом словно сбавила. Чувствовала, что мое тело меня удерживало от игры на наивысшем уровне. Она вмешалась и сыграла великолепно, особо не давая мне шансов. Это было тяжело», — заявила она.

Встреча, которая длилась 2 часа 14 минут, завершилась с результатом 6:2, 3:6, 5:7. Соболенко сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из 11. Кырстя подала навылет три раза, сделала две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12 заработанных.

За выход в следующий раунд румынка сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница 30 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде).

