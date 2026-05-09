В украинском клубе заявили о проблемах из-за мобилизации игроков

Президент украинского баскетбольного клуба «Ровно» Сергей Лищук рассказал о возникающих проблемах из-за мобилизации игроков. Его слова приводит украинское онлайн-медиа «24 Канал».

«Если ты нигде не учишься, у тебя нет отсрочки или других законных оснований, будет сложно играть в баскетбол. Из-за этого многие игроки сейчас вообще пропали из поля зрения. Возможно, где-то прячутся. Все индивидуально решается. Кому-то мы можем помочь, кому-то — федерация», — заявил он.

В сентябре 2025 года бывшего вратаря украинских футбольных клубов «Динамо» и «Шахтер» Артура Рудько задержали при попытке покинуть Украину. По информации СМИ, игрока направили в учебный центр ВСУ, где он проходит базовую военную подготовку.

В августе бывший полузащитник украинского «Шахтера» Александр Роспутько стал футболистом российского клуба «Чайка». В профиле 21-летнего полузащитника указано гражданство России и то, что он является игроком команды из села Песчанокопского. 13 октября 2023 года стало известно, что Роспутько после выездной встречи юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. В скором времени выяснилось, что игрок перебрался в Россию.

Ранее чешский чемпион ОИ отказался выйти на награждение с российским каноистом.