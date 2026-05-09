«Все возможно»: игрок «Зенита» о борьбе в чемпионате России

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков высказался о предстоящем матче против «Сочи» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что в чемпионате может произойти что угодно. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«В нашем чемпионате возможно все, каждый может обыграть каждого. Поэтому будем настраиваться на эту игру максимально», — заявил Глушенков.

Матч между «Зенитом» и «Сочи» состоится 10 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 15:00 по московскому времени.

В 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1. В самом начале счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на втором месте, набрав 62 очка. У лидирующего «Краснодара» на балл больше. На победу в РПЛ претендуют только эти команды.

