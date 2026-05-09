Первая ракетка мира Соболенко сенсационно проиграла в Риме

Теннисистка Соболенко не смогла выйти в четвертый круг турнира WTA-1000 в Риме

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в четвертый круг турнира серии WTA-1000 в Риме, Италия.

В третьем круге турнира ее соперницей была представительница Румынии Сорана Кырстя. Встреча, которая длилась 2 часа 14 минут, завершилась с результатом 6:2, 3:6, 5:7.

Соболенко сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из 11. Кырстя подала навылет три раза, сделала две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12 заработанных.

За выход в следующий раунд румынка сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница 30 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде).

Кырстя — победительница одиннадцати турниров WTA (из них четыре — в одиночном разряде), финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2007)

Ранее Диана Шнайдер пробилась в третий круг турнира WTA-1000 в Риме.