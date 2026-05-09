Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Первая ракетка мира Соболенко сенсационно проиграла в Риме

Теннисистка Соболенко не смогла выйти в четвертый круг турнира WTA-1000 в Риме
Hollie Adams/Reuters

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в четвертый круг турнира серии WTA-1000 в Риме, Италия.

В третьем круге турнира ее соперницей была представительница Румынии Сорана Кырстя. Встреча, которая длилась 2 часа 14 минут, завершилась с результатом 6:2, 3:6, 5:7.

Соболенко сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из 11. Кырстя подала навылет три раза, сделала две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12 заработанных.

За выход в следующий раунд румынка сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница 30 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде).

Кырстя — победительница одиннадцати турниров WTA (из них четыре — в одиночном разряде), финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2007)

Ранее Диана Шнайдер пробилась в третий круг турнира WTA-1000 в Риме.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!