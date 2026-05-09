«Весь мир видел»: американский боец UFC выдвинул обвинение против Чимаева

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон Стрикланд заявил, что его ближайший соперник Хамзат Чимаев, провалил взвешивание перед титульным поединком промоушена. Его слова приводит RMC Sport Combat.

«Чимаев не сделал вес, мы все видели это. Я бы подрался с ним в любом случае. Но весь мир видел, что Чимаев провалил взвешивание», — заявил Стрикланд.

Стрикланд и Чимаев проведут титульный бой UFC в среднем весе на турнире UFC 328 в Нью-Джерси 10 мая. Бойцы показали одинаковую массу тела — 83,91 кг. Оба смогли уложиться в лимит среднего дивизиона.

В 2025 году году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора.

Таким образом, 31-летний Чимаев, который представляет Объединенные Арабские Эмираты, одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения.

