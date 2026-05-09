«Неспортивное поведение»: в Госдуме осудили чеха из-за ситуации с каноистом Петровым

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова осудила поведение олимпийского чемпиона чеха Мартина Фуксы, который отказался выходить на награждение с российским каноистом Захаром Петровым. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Если бы это был спортсмен не из Чехии, то, возможно, было бы по‑другому. Я думаю, дело в том, что он из Чехии. Понятно, что это выбор каждого спортсмена, но это неспортивное поведение в любом случае. Решение судей не осуждается вообще», — указала она.

9 мая в решающем заезде Фукса и Петров показали одинаковое время — 3 минуты 41,46 секунды. Изначально было указано, что российский каноист отстал от соперника на 0,01 секунды, однако организаторы пересмотрели результаты, после чего было решено вручить две золотые награды.

Этап Кубка мира проходит в венгерском городе Сегед. Представители России выступают в нейтральном статусе. Этап Кубка мира в Венгрии является одним из ключевых в рамках недавно введенной системы олимпийской квалификации в гребле на байдарках и каноэ на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

