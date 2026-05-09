Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

«Неспортивное поведение»: в Госдуме осудили чеха из-за ситуации с каноистом Петровым

Журова осудила чешского каноиста за пропуск награждения с россиянином Петровым
Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова осудила поведение олимпийского чемпиона чеха Мартина Фуксы, который отказался выходить на награждение с российским каноистом Захаром Петровым. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Если бы это был спортсмен не из Чехии, то, возможно, было бы по‑другому. Я думаю, дело в том, что он из Чехии. Понятно, что это выбор каждого спортсмена, но это неспортивное поведение в любом случае. Решение судей не осуждается вообще», — указала она.

9 мая в решающем заезде Фукса и Петров показали одинаковое время — 3 минуты 41,46 секунды. Изначально было указано, что российский каноист отстал от соперника на 0,01 секунды, однако организаторы пересмотрели результаты, после чего было решено вручить две золотые награды.

Этап Кубка мира проходит в венгерском городе Сегед. Представители России выступают в нейтральном статусе. Этап Кубка мира в Венгрии является одним из ключевых в рамках недавно введенной системы олимпийской квалификации в гребле на байдарках и каноэ на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее российский каноист выиграл этап Кубка мира в Венгрии.

 
Теперь вы знаете
7 фактов о Дне Победы: почему в Европе он 8 мая, что сделали со штандартом Гитлера и каким был первый салют
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!