«Надо брать пример с меня»: Губерниев засомневался в стрессоустойчивости тренера «Локомотива»

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев выразил сомнение в стрессоустойчивости главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова в момент борьбы за бронзу Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне кажется, что взаимодействие тренер — команда очень важно, я ему желаю твердости духа, потому что иногда сомневаюсь в его стрессоустойчивости, и в этом смысле тренеру «Локомотива» нужно брать пример с меня — идти вперед и побеждать», — заявил он.

Согласно появившейся в СМИ информации, Галактионов ведет переговоры с московским ЦСКА. «Локомотив» выступил с опровержением этой информации. Но, так или иначе, замечает издание, приоритетом для армейцев является подписание иностранного специалиста.

Согласно опубликованной ранее информации, Галактионов, который возглавил «железнодорожников» осенью 2022 года, уже презентовал представителям ЦСКА свою концепцию развития команды. Причиной для контакта специалиста с армейским клубом стал тот факт, что Галактионов засомневался в своем будущем с «Локомотивом».

