Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

«Надо брать пример с меня»: Губерниев засомневался в стрессоустойчивости тренера «Локомотива»

Комментатор Губерниев: иногда сомневаюсь в стрессоустойчивости Галактионова
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев выразил сомнение в стрессоустойчивости главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова в момент борьбы за бронзу Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне кажется, что взаимодействие тренер — команда очень важно, я ему желаю твердости духа, потому что иногда сомневаюсь в его стрессоустойчивости, и в этом смысле тренеру «Локомотива» нужно брать пример с меня — идти вперед и побеждать», — заявил он.

Согласно появившейся в СМИ информации, Галактионов ведет переговоры с московским ЦСКА. «Локомотив» выступил с опровержением этой информации. Но, так или иначе, замечает издание, приоритетом для армейцев является подписание иностранного специалиста. Приоритетом является назначение иностранного специалиста.

Согласно опубликованной ранее информации, Галактионов, который возглавил «железнодорожников» осенью 2022 года, уже презентовал представителям ЦСКА свою концепцию развития команды. Причиной для контакта специалиста с армейским клубом стал тот факт, что Галактионов засомневался в своем будущем с «Локомотивом».

Ранее в «Локомотиве» нашли, кем заменить Галактионова.

 
Теперь вы знаете
7 фактов о Дне Победы: почему в Европе он 8 мая, что сделали со штандартом Гитлера и каким был первый салют
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!