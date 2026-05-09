Российские каноисты выиграли еще одно золото Кубка мира

Российские каноисты завоевали золото на 500 метрах на этапе КМ в Сегеде
Алексей Филиппов/РИА Новости

Российские каноисты завоевали золотые медали в соревнованиях четверок на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира в венгерском Сегеде.

В команде были Алексей Коровашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов. Заявленную дистанцию они сумели преодолеть за 1 минуту 29,97 секунды.

До этого каноисту Захару Петрову присудили золото после фотофиниша на этапе Кубка мира. Петров победил на дистанции 1000 метров. Россиянин преодолел дистанцию за 3 минуты 41,47 секунд. Также золотую медаль было решено вручить чеху Фуксу, который показал одно время с Петровым.

Также Сергей Свинарев выиграл золото на дистанции 200 метров на этапе Кубка мира в Венгрии. Россиянин преодолел дистанцию за 38,05 секунды. Вторым стал Артур Гулиев из Узбекистана (38,17 секунды). Замкнул тройку лучших испанец Пабло Грана (38,30)

Этап Кубка мира проходит в венгерском городе Сегед. Представители России выступают в нейтральном статусе. Этап Кубка мира в Венгрии является одним из ключевых в рамках недавно введенной системы олимпийской квалификации в гребле на байдарках и каноэ на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее чешский чемпион ОИ отказался выйти на награждение с Петровым.

 
