Во Франции рассказали о проблемах Сафонова со здоровьем

Во Франции заявили о проблемах вратаря «ПСЖ» Сафонова со здоровьем
Lee Smith/Action Images via Reuters

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» стал испытывать боли в икроножных мышцах. Об этом сообщает телеканал RMC Sport.

Согласно опубликованной информации, именно по этой причине Сафонов не сыграл в матче чемпионата Франции с «Лорьяном» и провел всего одну тренировку перед ответной игрой с «Баварией».

Встреча «ПСЖ» и «Баварии», которая состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, завершилась с результатом 1:1. Первый матч, который прошел в Париже, завершился со счетом 5:4 в пользу «ПСЖ». Таким образом, французский клуб по сумме двух матчей вышел в финал Лиги чемпионов. Вторым финалистом Лиги чемпионов стал лондонский «Арсенал».

Ближайший матч в чемпионате Франции «ПСЖ» проведет с «Брестом» 10 мая. Пока неясно, сможет ли сыграть Сафонов. «ПСЖ» уже лишился из-за травм ряда футболистов, не сыграют Виллиан Пачо, Нуну Мендеш и Уоррен Заир-Эмери.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

Ранее Сафонов обратился к фанатам после выхода в финал ЛЧ.

 
