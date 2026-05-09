«Обиделся»: чешский чемпион ОИ отказался выйти на награждение с российским каноистом

Олимпийский чемпион чех Мартин Фукса отказался выходить на церемонию награждения за победу на этапе Кубка мира в Венгрии из-за того, что организаторы решили вручить две золотые медали. Об этом рассказал президент Федерации каноэ России Евгений Архипов в комментарии «Матч ТВ».

Одна из золотых медалей досталась представителю России Захару Петрову.

«Не захотел, обиделся, потому что приняли решение о вручении двух золотых медалей. Но это всё в рамках правил: если разница, по‑моему, несколько сотых секунды, то есть небольшая разница… В этих рамках они были в одном времени, поэтому судейская коллегия решила вручить две золотые медали», — указал Архипов.

9 мая в решающем заезде Фукса и Петров показали одинаковое время — 3 минуты 41,46 секунды. Изначально было указано, что российский каноист отстал от соперника на 0,01 секунды, однако организаторы пересмотрели результаты, после чего было решено вручить две золотые награды.

Этап Кубка мира проходит в венгерском городе Сегед. Представители России выступают в нейтральном статусе. Этап Кубка мира в Венгрии является одним из ключевых в рамках недавно введенной системы олимпийской квалификации в гребле на байдарках и каноэ на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее российский каноист выиграл этап Кубка мира в Венгрии.

 
