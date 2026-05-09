Российскому каноисту присудили золото на этапе Кубка мира

Российскому каноисту Захару Петрову присудили золото после фотофиниша на этапе Кубка мира.

Петров победил на дистанции 1000 метров. Россиянин преодолел дистанцию за 3 минуты 41,47 секунд. Второе место занял представитель Чехии Мартин Фукса. Тройку сильнейших замкнул итальянец Габриэле Казадеи.

Этап Кубка мира в Венгрии является одним из ключевых в рамках недавно введенной системы олимпийской квалификации в гребле на байдарках и каноэ на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Ранее российский каноист выиграл этап Кубка мира в Венгрии.