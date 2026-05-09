Тюкавин ответил на вопрос, останется ли он в «Динамо» в следующем сезоне

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о своем будущем в клубе: на медосмотр точно приеду, заявив, что точно приедет на медосмотр, передает «Матч ТВ».

«На медосмотр точно приеду с «Динамо». Слухи, которые появляются в прессе? Это же не конкретика. Когда будет конкретика, тогда и будем серьезно разговаривать», — сказал Тюкавин.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Контракт форварда с бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

