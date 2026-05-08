Футболистов «Реала» оштрафовали за драку на €500 тыс

Игроков «Реала» Вальверде и Тчуамени оштрафовали за драку на €500 тыс

Футболистов мадридского «Реала» Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени оштрафовали за драку на €500 тыс, передает пресс-служба команды.

«Игроки выразили свое полное сожаление по поводу произошедшего и извинились друг перед другом. Они также принесли свои извинения клубу, своим товарищам по команде, тренерскому штабу», — заявили в клубе.

Согласно опубликованной информации, свидетели произошедшего описали эпизод как очень серьезный. Драка с самого начала обострилась, потребовав вмешательства нескольких игроков команды. Инцидент привел к тому, что Вальверде отправили в больницу из-за полученных повреждений.

В раздевалке было организованно экстренное совещание, и ни один игрок не мог покинуть тренировочную базу. Основной целью команды стало положить конец всем проблемам и попытаться остановить эскалацию напряженности. Происходящее уже вызывает озабоченность в руководящих кругах клуба.

