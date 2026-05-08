Российская теннисистка Самсонова вышла в третий круг турнира в Риме

Самсонова обыграла американку Энн Ли и вышла в третий круг турнира в Риме

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу США Энн Ли в матче второго круга турнира серии WTA 1000 в Риме.

Встреча на грунтовых кортах продлилась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3. Во время матча Самсонова реализовала один эйс, допустила три двойных ошибки и четыре брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге соперницей Самсоновой станет победительница матча между представляющей Австрию Анастасией Потаповой и чешкой Каролиной Муховой. Призовой фонд турнира превышает 7,2 миллиона евро.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

