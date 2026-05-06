Экс-игрок сборной рассказал, виноват ли Сафонов в голах от «Баварии» в первом матче в ЛЧ

Экс-игрок Самедов: мне кажется, Сафонова нельзя упрекнуть ни в одном мяче от «Баварии»
Виталий Тимкив/РИА Новости

Матвей Сафонов в первом матче полуфинала Лиги чемпионов пропустил от «Баварии» четыре мяча, но ни в одном из них его не стоит упрекать. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший полузащитник сборной России Александр Самедов.

«Мне кажется, ни в одном из голов его нельзя упрекнуть. Ход игры был такой — Нойер пропустил пять, Сафонов пропустил четыре, но при этом были моменты, где он спасал, выручал «ПСЖ». Так что, в любом случае, командная победа была достигнута. И даже несмотря на пропущенные мячи, Сафонов сыграл очень хороший матч», — считает Самедов.

«ПСЖ» и «Бавария» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов забили на двоих девять мячей. Парижане одержали победу со счетом 5:4, российский вратарь команды Матвей Сафонов совершил три сейва. Ответная игра состоится 6 мая в Мюнхене. Газета» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

В другом полуфинале ЛЧ встречались «Атлетико» и «Арсенал». Первая игра между этими командами завершилась вничью — 1:1. В ответной встрече лондонцы победили со счетом 1:0 благодаря голу Букайо Сака и сыграют в финале.

Ранее Булыкин заявил, что четыре мяча для любого вратаря — перебор.

 
